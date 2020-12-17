Зеленский создает коордсовет для решения проблем микробизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений относительно комплексного решения проблем микробизнеса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
В этот совещательный орган при Президенте Украины войдут представители микробизнеса с каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро - и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины.
Возглавит координационный совет Андрей Ермак и лично будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть выработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.
Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели, которые уже вторую ночь ночевали на Майдане, заявляли, что акция протеста на Майдане останавливаться не будет.