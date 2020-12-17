Зеленский создает коордсовет для решения проблем микробизнеса

Это будет совещательный орган, который должен наработать законодательные изменения

Это будет совещательный орган, который должен наработать законодательные изменения

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

В этот совещательный орган при Президенте Украины войдут представители микробизнеса с каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро - и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины.

Возглавит координационный совет Андрей Ермак и лично будет модерировать диалог с представителями предпринимателей. По его словам, в результате должны быть выработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели, которые уже вторую ночь ночевали на Майдане, заявляли, что акция протеста на Майдане останавливаться не будет.