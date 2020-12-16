Бюджет-2021: в Мінфіні розповіли, на скільки підвищаться зарплати медиків та вчителів
Міністр фінансів України Сергій Марченко впевнений, що державний бюджет країни на 2021 рік є реалістичним і збалансованим - це дозволить підняти зарплати працівникам освіти та медицини.
Як передає RegioNews, про це Марченко заявив в ході брифінгу.
Бюджет є збалансованим, реалістичним, і ми чітко впевнені, Міністерство фінансів і уряд, що ми його виконаємо, в цьому немає жодних сумнівів", - сказав міністр.
Він зазначив, що зараз бюджет виконується, а дефіцит бюджету фінансується.
"Ми здійснили рекордний обсяг єврооблігаційних запозичень з рекордно низькою ставкою прибутковості. У нас доходи перевиконані податковою вже в листопаді. До кінця року доходи будуть виконані та фінансування бюджету буде здійснено", - сказав Марченко, додавши, що бюджет 2021 року також буде виконаний, попри всі ризики.
Глава Мінфіну підкреслив, що, згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищені зарплати на 26%, медикам – на 30%.
Це бюджет, який дозволяє збалансувати всі положення державної політики в одному конкретному документі", - зазначив міністр.
Також, за словами Марченка, в бюджеті-2021 передбачено 100 млрд грн на капітальні інвестиції, що дасть економіці потужний стимул і позитивний сигнал.
Нагадаємо, Верховна рада України під час засідання 15 грудня прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік.