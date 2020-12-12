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12 грудня 2020, 11:16 18

Україна отримає 300 мільйонів доларів від Світового банку

12 грудня 2020, 11:16 18
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Гроші спрямують на додаткове фінансування протидії Covid-19
Гроші спрямують на додаткове фінансування протидії Covid-19
Фото з відкритих джерел
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Світовий банк вирішив виділити Україні $300 мільйонів кредиту для додаткового фінансування протидії COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Світового банку, пише RegioNews.

Кредит виділять в рамках другого етапу додаткового фінансування проєкту модернізації системи соціальної підтримки населення. Додаткове фінансування допоможе зміцнити програму гарантованого мінімального доходу в Україні,

Таким чином планують запобігти тому, щоби за межею бідності в Україні опинились понад мільйон людей.

Підтримка Світового банку в цей критичний час, спрямована на захист малозабезпечених українців, серйозно постраждалих від спалаху COVID-19. Заходи соціального захисту, які будуть підтримані новою позикою, допоможуть уряду України фінансувати соціальні програми, спрямовані на запобігання бідності близько одного мільйона українців", — заявив регіональний директор СБ по Східній Європі Аруп Банерджі.

Зазначено також, що прогнози Світового банку показують, що через пандемію COVID-19 бідність в Україні може збільшитися на 4%, досягнувши приблизно 23% до кінця 2020 року.

Нагадаємо, Україна отримала від Єврокомісії 600 млн євро допомоги. Виплату наша держава отримала згідно із меморандумом про взаєморозуміння, який був підписаний цього літа і ратифікований в середині вересня, а також у зв’язку із рішенням України продовжувати співпрацю за програмою МВФ.

коронавірус Україна допомога кредит Світовий банк
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