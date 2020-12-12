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12 декабря 2020, 11:16 18

Украина получит 300 миллионов долларов от Всемирного банка

12 декабря 2020, 11:16 18
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Деньги направят на дополнительное финансирование противодействия Covid-19
Деньги направят на дополнительное финансирование противодействия Covid-19
Фото из открытых источников
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Всемирный банк решил выделить Украине $300 миллионов кредита для дополнительного финансирования противодействия COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка, пишет RegioNews.

Кредит выделят в рамках второго этапа в дополнительном финансировании проекта модернизации системы социальной поддержки населения. Дополнительное финансирование поможет укрепить программу гарантированного минимального дохода в Украине,

Таким образом планируется предотвратить попадание за черту бедности в Украине более миллиона человек.

Поддержка Всемирного банка в это критическое время, направленная на защиту малообеспеченных украинцев, серьезно пострадавших от вспышки COVID-19. Меры социальной защиты, которые будут поддержаны новым займом, помогут правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на предотвращение бедности около одного миллиона украинцев", — заявил региональный директор ВБ по Восточной Европе Аруп Банерджи.

Отмечено также, что прогнозы Всемирного банка показывают, что из-за пандемии COVID-19 уровень бедности в Украине может увеличиться на 4%, достигнув приблизительно 23% к концу 2020 года.

Напомним, Украина получила от Еврокомиссии 600 млн евро помощи. Выплату наше государство получило в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который был подписан этим летом и ратифицирован в середине сентября, а также в связи с решением Украины продолжать сотрудничество по программе МВФ.

коронавирус Украина помощь кредит Всемирный банк
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