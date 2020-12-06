"Это меня смущает": Разумков заявил о возможном уменьшении финансирования украинской армии

Спикер Рады пообещал приложить усилия, чтобы найти дополнительные средства на обору и безопасность страны

Спикер Рады пообещал приложить усилия, чтобы найти дополнительные средства на обору и безопасность страны

Фото: из открытых источников

По словам председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, в государственном бюджете на 2021 год уменьшена сумма на финансирование сектора безопасности и обороны в сравнении с той суммой, которая была предусмотрена с начала.

Как передает RegioNews, об этом Разумков сообщил во время брифинга.

"Мы находимся в сложной ситуации сегодня: и COVID-19, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Впрочем, во время подготовки итогового голосования за бюджет на 2021 год мы будем пытаться найти, и обращались с этим к Министерству финансов, дополнительные средства... То, что будет от нас зависеть, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня есть в государстве", - сказал Разумков.

Спикер сообщил, что есть небольшое уменьшение в бюджете в сравнении с тем, что было предусмотрено на этот год.

Меня это так же смущает потому что я уверен, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5%, у нас увеличивается бюджет", - отметил он.

Напомним, во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что финансирование украинской армии в будущем не сократится ни на гривну, несмотря на сложные времена.