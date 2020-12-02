Фонд держмайна продав черговий спиртзавод

За одинадцятий об'єкт Укрспирту заплатили у 2,5 рази більше від стартової ціни

За одинадцятий об'єкт Укрспирту заплатили у 2,5 рази більше від стартової ціни

Фото з відкритих джерел

За об'єкт приватизації на торгах конкурували шість компаній, внаслідок чого стартова ціна зросла з 32 млн грн до 80 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Фонду держмайна.

За об'єкт приватизації на торгах конкурували шість компаній внаслідок чого стартова ціна зросла в 2,5 рази – з 32 млн грн до 80 млн грн, – йдеться в повідомленні.

Залозецький спиртзавод став другим найдорожчим приватизованим об'єктом держкомпанії Укрспирт після Марилівського спиртзаводу, проданого 12 листопада за 120 млн грн.

Переможцем аукціону стала зареєстрована в Києві компанія Глермонд Трейд, яка заплатила за об'єкт на 10 000 грн більше основного конкурента на торгах, будівельну компанію Рідний Дім, повідомляється на платформі prozzoro.sale.

Згідно з даними держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціарним власником Глермонд Трейд значиться Наталія Шлапак, яка працювала до 2020 року керівником апарату суддів у Коростишівському районному суді Житомирської області.

Новому власнику дістанеться головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспорт і обладнання.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що в Україні продали десятий спиртзавод: переможець аукціону заплатив на гривню більше за конкурента.