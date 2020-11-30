Фонд держмайна продав ще один завод "Укрспирту"
Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Лужанське МПД за 21 млн грн - ціна зросла у 2,4 раза.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду.
"Стартова ціна аукціону складала 8,6 млн грн, таким чином, завдяки прозорим конкурентним торгам, ціна зросла у 2,4 раза", - зазначили у прес-службі.
Наголошується, що переможцем став один з трьох учасників відкритих торгів, який зробив найвищу початкову цінову пропозицію та утримував лідерство за розміром ставок протягом всього аукціону.
Додається, що Лужанське МПД розташоване у Чернівецькій області та містить 920 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.
Нагадаємо, 12 листопада Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське місце діяльності та зберігання спирту, об’єкт знаходиться у Тернопільській області.