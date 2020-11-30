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30 листопада 2020, 14:57 2

Фонд держмайна продав ще один завод "Укрспирту"

30 листопада 2020, 14:57 2
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Він пішов із молотка за 21 мільйон
Фото з відкритих джерел
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Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Лужанське МПД за 21 млн грн - ціна зросла у 2,4 раза.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду.

"Стартова ціна аукціону складала 8,6 млн грн, таким чином, завдяки прозорим конкурентним торгам, ціна зросла у 2,4 раза", - зазначили у прес-службі.

Наголошується, що переможцем став один з трьох учасників відкритих торгів, який зробив найвищу початкову цінову пропозицію та утримував лідерство за розміром ставок протягом всього аукціону.

Додається, що Лужанське МПД розташоване у Чернівецькій області та містить 920 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Нагадаємо, 12 листопада Фонд державного майна продав на приватизаційному аукціоні Марилівське місце діяльності та зберігання спирту, об’єкт знаходиться у Тернопільській області.

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