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02 декабря 2020, 18:51 49

Фонд госимущества продал очередной спиртзавод

02 декабря 2020, 18:51 49
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За одиннадцатый объект Укрспирта заплатили в 2,5 раза больше стартовой цены
Фото из открытых источников
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За объект приватизации на торгах конкурировали шесть компаний, вследствие чего стартовая цена выросла с 32 млн грн до 80 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

За объект приватизации на торгах конкурировали шесть компаний вследствие чего стартовая цена выросла в 2,5 раза – с 32 млн грн до 80 млн грн, – говорится в сообщении.

Залозецкий спиртзавод стал вторым самым дорогим приватизированным объектом госкомпании Укрспирт после Мариловского спиртзавода, проданного 12 ноября за 120 млн грн.

Победителем аукциона стала зарегистрированная в Киеве компания Глермонд Трейд, заплатившая за объект на 10 000 грн больше основного конкурента на торгах, строительную компанию Родной Дом, сообщается на платформе prozzoro.sale.

Согласно данным госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником Глермонд Трейд значится Наталия Шлапак, работавшая до 2020 года руководителем аппарата судей в Коростышевском районном суде Житомирской области.

Новому собственнику достанется главный корпус сепараторного пункта, спиртохранилище, производственный корпус, зерносклад, а также транспорт и оборудование.

Напомним, вчера сообщалось, что в Украине продали десятый спиртзавод: победитель аукциона заплатил на гривну больше конкурента.

Фонд госимущества аукцион Укрспирт спиртзавод Тернопольская область
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