В Україні продали десятий спиртзавод: переможець аукціону заплатив на гривню більше за конкурента

У торгах взяли участь 4 учасники, а стартову ціну підвищили на 23,6 млн грн - зі стартових 31,3 млн грн до 55 млн і 1 грн

У торгах взяли участь 4 учасники, а стартову ціну підвищили на 23,6 млн грн - зі стартових 31,3 млн грн до 55 млн і 1 грн

Фото з відкритих джерел

Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні 10-й завод "Укрспирту" - Хоростівське МПД (Тернопільська область) за 55 млн і 1 грн, при цьому, пропозиція компанії-переможця лише на 1 гривню перевищила пропозицію конкурента.

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт приватизацію Фонду.

Зазначається, що у торгах взяли участь 4 учасники, а стартову ціну підвищили на 23,6 млн грн - зі стартових 31,3 млн грн до 55 млн і 1 грн.

"Хоростківське МПД розташоване у Гусятинському районі Тернопільської області в м. Хоростків та складається з 653 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Майбутній власник цього об’єкту отримає також можливість участі у новому ринку виробництва спирту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється у системі Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стала ТОВ "Вест Вей", яка запропонувала 55 000 001 грн, її головний конкурент, ТОВ "Транс-Н" - на 1 гривню менше (55 млн грн).

За даними порталу Youcontrol, кінцевим бенефіціаром компанії "Вест Вей", зареєстрованої у Львові, вказаний житель Львівської області Володимир Каїнський.

Нагадаємо, днями Фонд держмайна продав на приватизаційному аукціоні Лужанське МПД за 21 млн грн - ціна зросла у 2,4 раза.