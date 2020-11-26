Експрем’єр Яценюк вважає, що "МВФ нам наразі не світить"

Натомість пророкує кризу і дострокові вибори

Натомість пророкує кризу і дострокові вибори

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«Економічна і політична криза, відставка уряду, дострокові вибори. Це основний варіант на 2021 рік», - вважає Арсеній Яценюк.

Про це Арсеній Яценюк написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє RegioNews.

Яценюк стверджує, що "грошей на рахунках держави немає", і "за такої тенденції почнеться затримка із виплатами зарплат, пенсій на соціальних виплат". Погодження бюджету з МВФ він не вважає виходом з ситуації: "І що? Програму реформ в цьому році провалили".

Далі - перестануть відшкодовувати ПДВ, збирати переплати з податків, не фінансуватимуть місцеві бюджети і так далі. Дірка – 120 мільярдів грн. Якщо ЄС дасть макрофін (а це сумнівно), то дірка – 100 млрд грн. МВФ нам наразі не світить, - пише експрем’єрміністр.

На його думку, "прем’єр просто сховався з моменту свого призначення. Президент не знає ситуації".

Варіантами виходу з ситуації він бачить тільки запозичення: "зовнішній ринок (задорого), внутрішній ринок (задорого), рефінансування НБУ і купівля на ці емітовані банками гривні державних цінних паперів".

Є четвертий варіант - економічна і політична криза, відставка уряду, дострокові вибори. Це основний варіант на 2021 рік, - підсумовує Яценюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мінфіні заявили про успішні переговори з МВФ щодо держбюджету.