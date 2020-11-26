Экс-премьер Яценюк считает, что "МВФ нам пока не светит"

Зато предрекает кризис и досрочные выборы

Зато предрекает кризис и досрочные выборы

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«Экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год», - считает Арсений Яценюк.

Об этом Арсений Яценюк написал в своем Telegram-канале, сообщает RegioNews.

Яценюк утверждает, что "денег на счетах государства нет", и "при такой тенденции начнется задержка с выплатами зарплат, пенсий и социальных выплат". Согласование бюджета с МВФ он не считает выходом из ситуации: "И что? Программу реформ в этом году провалили".

Далее - перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дырка – 120 миллиардов грн. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра – 100 млрд грн. МВФ нам пока не светит, - пишет экс-премьер-министр.

По его мнению, "премьер просто спрятался с момента своего назначения. Президент не знает ситуации".

Вариантами выхода из ситуации он видит только заимствования: "внешний рынок (слишком дорого), внутренний рынок (слишком дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные банками гривни государственных ценных бумаг".

Есть четвертый вариант - экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021 год, - резюмирует Яценюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минфине заявили об успешных переговорах с МВФ по госбюджету.