На Волині медики перекрили трасу через борги із зарплати

Востаннє медики отримували гроші в серпні

Востаннє медики отримували гроші в серпні

Фото 12kanal.com

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.ua.

Медики Волинської облпсихлікарні стверджують, що три місяці сидять без зарплати, тому і вийшли на протест. Востаннє їм заплатили аванс півтори тисячі гривень ще в серпні, після цього не було жодної виплати.

Інформацію про проблему з виплатою заробітної плати персоналу підтвердила в.о. директора Волинської обласної психлікарні Людмила Юра.

За її словами, фінансування не вистачило, оскільки під час реформи об'єднали дві лікарні, а бюджет залишився один.

Таким чином без грошей сидять 6 сотень медиків - загальний борг перед ними 10 мільйонів гривень. Національна служба здоров'я, з якою ми уклали договір, фінансує лише одну лікарню. Але нам приєднали ще одну лікарню, без фінансування. В місяць потрібно 5 млн 300, а отримуємо 2 млн 200, це може забезпечити потребу?, - зазначила Юра.

Учасники акції протесту ходять по пішохідному переходу і кожні 10 хвилин пропускають автомобілі. Завдяки цьому вдалося уникнути серйозного затору.

Водії до акції протесту поставилися з розумінням.

Медики заявили, що якщо проблема не буде вирішена, наступний протест вони проведуть вже в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у серпні медики львівської обласної психлікарні перекривали трасу "Київ-Чоп", також вимагали зарплати.