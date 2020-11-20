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20 ноября 2020, 14:32 1101

На Волыни медики перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

20 ноября 2020, 14:32 1101
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В последний раз медики получали деньги в августе
В последний раз медики получали деньги в августе
Фото 12kanal.com
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На Волыни из-за долгов по зарплате работники областной психиатрической больницы перекрыли межобластную трассу Луцк-Ровно.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.ua.

Медики Волынской облпсихбольницы утверждают, что три месяца сидят без зарплаты, поэтому и вышли на протест. В последний раз им заплатили аванс полторы тысячи гривен еще в августе, после этого не было ни одной выплаты.

Информацию о проблеме с выплатой заработной платы персоналу подтвердила и.о. директора Волынской областной психбольницы Людмила Юра.

По ее словам, финансирования не хватило, поскольку во время реформы объединили две больницы, а бюджет остался один.

Таким образом без денег сидят 6 сотен медиков - общий долг перед ними 10 миллионов гривен. Национальная служба здоровья, с которой мы заключили договор, финансирует лишь одну больницу. Но нам присоединили еще одну больницу, без финансирования. В месяц нужно 5 млн 300, а получаем 2 млн 200, это может обеспечить потребность?, - отметила Юра.

Участники акции протеста ходят по пешеходному переходу и каждые 10 минут пропускают автомобили. Благодаря этому удалось избежать серьезного затора.

Водители к акции протеста отнеслись с пониманием.

Медики заявили, что если проблема не будет решена, следующий протест они проведут уже в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе медики львовской областной психбольницы перекрывали трассу "Киев-Чоп", также требовали зарплаты.

протест медики Волынь психбольница реформа
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