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20 листопада 2020, 12:09 8

Під СБУ мітінгують через обшуки у музеї Революції Гідності

20 листопада 2020, 12:09 8
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На мітингу присутній директор музею
На мітингу присутній директор музею
Фото: Укрінформ
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У Києві під будівлею Служби безпеки України на вулиці Володимирській проходить мітинг активістів проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що серед протестувальників знаходиться директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, а також науковці та представники інтелігенції.

До активістів вийшов представник Служби безпеки. Ситуація спокійна.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.

обшуки СБУ протест митинг музей
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