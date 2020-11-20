Під СБУ мітінгують через обшуки у музеї Революції Гідності
На мітингу присутній директор музею
На мітингу присутній директор музею
У Києві під будівлею Служби безпеки України на вулиці Володимирській проходить мітинг активістів проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що серед протестувальників знаходиться директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, а також науковці та представники інтелігенції.
До активістів вийшов представник Служби безпеки. Ситуація спокійна.
Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.
Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Другий тур у Рівному: змагання двох "темних конячок"
Химерні альянси Слов'янська: Лях, Придворов і фактор Штепи