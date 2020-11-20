Під СБУ мітінгують через обшуки у музеї Революції Гідності

На мітингу присутній директор музею

На мітингу присутній директор музею

Фото: Укрінформ

У Києві під будівлею Служби безпеки України на вулиці Володимирській проходить мітинг активістів проти обшуків у Національному музеї Революції Гідності.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що серед протестувальників знаходиться директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, а також науковці та представники інтелігенції.

До активістів вийшов представник Служби безпеки. Ситуація спокійна.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.