Премьер обсудит с мэрами крупных городов карантин выходного дня

Шмыгаль собирает городских голов на онлайн-встречу из-за протестов против карантина

Шмыгаль собирает городских голов на онлайн-встречу из-за протестов против карантина

Фото из открытых источников

Из-за протестов против карантина выходного дня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 16 ноября, собирает на онлайн-встречу мэров крупных городов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.Утро.

Поскольку некоторые города отказались придерживаться карантина выходного дня, премьер-министр Шмыгаль отреагировал на протесты против карантина – собирает мэров на онлайн-встречу.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в утреннем эфире отметил, что первый карантин выходного дня прошел спокойно. Но несмотря на это, по его мнению, в дальнейшем власть должна учесть свои ошибки и не принимать подобные решения в спешке. Ведь предпринимателям нужно время, чтобы подготовиться к новым условиям работы.

В Комитет уже обратились народные депутаты с проектом постановления, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничения не позднее чем за неделю до того, как их планируют ввести.

Напомним, ранее сообщалось, что больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировали на Львовщине и Днепропетровщине.