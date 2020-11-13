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13 ноября 2020, 18:57 118

В Черновцах в выходные не будет работать один из крупнейших рынков Украины

13 ноября 2020, 18:57 118
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На коммунальном предприятии "Калиновский рынок" будут открыты только продуктовые ряды
На коммунальном предприятии "Калиновский рынок" будут открыты только продуктовые ряды
Фото из открытых источников
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"Калиновский рынок» 14 и 15 ноября (суббота и воскресенье) будет работать частично: только ряды с продуктами и средствами личной гигиены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Один из крупнейших рынков Украины - "Калиновский рынок" в ближайшие выходные – 14 и 15 ноября – будет работать частично: только ряды с продуктами и средствами личной гигиены. Это подтвердил заместитель городского головы Александр Паскарь.

"Калиновский рынок" в субботу, 14 ноября, и в воскресенье, 15 ноября, будет работать частично. Работа разрешена в рядах, где торгуют продуктами и средствами личной гигиены. Все остальные ряды будут закрыты, – сказал Александр Паскарь.

По его словам, такие изменения связаны с началом в Украине новых карантинных ограничений – "карантина выходного дня".

Как проинформировал чиновник, работу предприятия будут контролировать работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Администрация Калиновского рынка будет предупреждать работников о том, что работа рынка в непродуктовых рядах запрещена. Если владельцы торговых точек придут на свои рабочие места, их остановить никто не может. Но в то же время работу рынка будет контролировать Нацполиция и Госпродпотребслужба. Штраф за нарушение – от 17 до 34 тысяч гривен, – сообщил заместитель городского головы Черновцов.

Напомним, ранее сообщалось, что тернопольский предприниматель нашел оригинальный способ обойти запреты на карантине выходного дня.

рынки карантин коронавирус запрет Черновцы
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