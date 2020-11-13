В Черновцах в выходные не будет работать один из крупнейших рынков Украины

На коммунальном предприятии "Калиновский рынок" будут открыты только продуктовые ряды

На коммунальном предприятии "Калиновский рынок" будут открыты только продуктовые ряды

Фото из открытых источников

"Калиновский рынок» 14 и 15 ноября (суббота и воскресенье) будет работать частично: только ряды с продуктами и средствами личной гигиены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Один из крупнейших рынков Украины - "Калиновский рынок" в ближайшие выходные – 14 и 15 ноября – будет работать частично: только ряды с продуктами и средствами личной гигиены. Это подтвердил заместитель городского головы Александр Паскарь.

"Калиновский рынок" в субботу, 14 ноября, и в воскресенье, 15 ноября, будет работать частично. Работа разрешена в рядах, где торгуют продуктами и средствами личной гигиены. Все остальные ряды будут закрыты, – сказал Александр Паскарь.

По его словам, такие изменения связаны с началом в Украине новых карантинных ограничений – "карантина выходного дня".



Как проинформировал чиновник, работу предприятия будут контролировать работники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Администрация Калиновского рынка будет предупреждать работников о том, что работа рынка в непродуктовых рядах запрещена. Если владельцы торговых точек придут на свои рабочие места, их остановить никто не может. Но в то же время работу рынка будет контролировать Нацполиция и Госпродпотребслужба. Штраф за нарушение – от 17 до 34 тысяч гривен, – сообщил заместитель городского головы Черновцов.

Напомним, ранее сообщалось, что тернопольский предприниматель нашел оригинальный способ обойти запреты на карантине выходного дня.