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05 листопада 2020, 13:40 2

Боголюбов знову позивається до суду у справі Приватбанку

05 листопада 2020, 13:40 2
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Колишній акціонер хоче повернути акції банку, які належали йому до націоналізації
Колишній акціонер хоче повернути акції банку, які належали йому до націоналізації
Фото з відкритих джерел
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Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов вчергове подав позов проти Приватбанку та уряду щодо витребування акцій, що належали йому на момент націоналізації банку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на реєстр стану розгляду справ.

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов позивається проти Приватбанку та уряду з наміром витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

Справа знаходиться у Київському госпсуді. Предметом позову зазначається "відновлення становища, яке існувало до порушення та витребування майна з чужого незаконного володіння". Спеціалізація - "справи у спорах щодо цінних паперів".

У справі суддею призначено Турчина С.О.

Нагадаємо, раніше стягнення $350 млн з "Приватбанку" на користь Суркісів призупинили рішенням ВСУ.

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