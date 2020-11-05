Боголюбов знову позивається до суду у справі Приватбанку

Колишній акціонер хоче повернути акції банку, які належали йому до націоналізації

Колишній акціонер хоче повернути акції банку, які належали йому до націоналізації

Фото з відкритих джерел

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов вчергове подав позов проти Приватбанку та уряду щодо витребування акцій, що належали йому на момент націоналізації банку.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на реєстр стану розгляду справ.

Колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов позивається проти Приватбанку та уряду з наміром витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

Справа знаходиться у Київському госпсуді. Предметом позову зазначається "відновлення становища, яке існувало до порушення та витребування майна з чужого незаконного володіння". Спеціалізація - "справи у спорах щодо цінних паперів".

У справі суддею призначено Турчина С.О.

Нагадаємо, раніше стягнення $350 млн з "Приватбанку" на користь Суркісів призупинили рішенням ВСУ.