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Вовк, якого розшукує НАБУ, знаходиться на лікарняному через COVID-19 - ОАСК
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04 листопада 2020, 09:04 4

Вовк, якого розшукує НАБУ, знаходиться на лікарняному через COVID-19 - ОАСК

04 листопада 2020, 09:04 4
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Інформація НАБУ про систематичне ігноруванням викликів, очевидно, не відповідає дійсності
Інформація НАБУ про систематичне ігноруванням викликів, очевидно, не відповідає дійсності
Фото: Facebook
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В Окружному адміністративному суді Києва повідомили, що голова суду Павло Вовк, якого оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро, з 2 листопада перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через коронавірус.

Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба ОАСК.

Вовк з 2 листопада 2020 року перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через захворювання на Covid-19. Обов’язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда", - йдеться у повідомленні.

У ОАСК зазначили, що у зв’язку з цим, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.

Вкотре наголошуємо на необхідності співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій, розраховуючи на поширення маніпулятивної інформації у ЗМІ", - повідомили у пресслужбі.

Вовк також відреагував на оголошення у розшук, він розмістив пост у соцмережі, де написав, що перебуває на лікарняному.

Привіт з розшуку! Я на лікарняному. Уважно шукаю виключення зі статті 19 Конституції України, для виправдання того що відбувається", - написав він.

Раніше повідомлялось, що НАБУ оголосило голову Окружного адмінсуду Києва Вовка в розшук.

суд НАБУ карантин розшук самоізоляція оаск
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