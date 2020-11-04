КСУ ще не брався за "ринок землі", розгляд справи продовжать

Дату та час наступного засідання, на якому розглянуть цю справу, буде оголошено на офіційному сайті КСУ

Дату та час наступного засідання, на якому розглянуть цю справу, буде оголошено на офіційному сайті КСУ

Фото з відкритих джерел

Конституційний Суд поки що не ухвалював жодних рішень щодо "земельного питання". Розгляд подання щодо конституційності закону про ринок землі продовжать на наступному пленарному засіданні.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Конституційного Суду. Дату та час наступного засідання, на якому розглянуть цю справу, буде оголошено на офіційному сайті КСУ. У суді нагадали, що розгляд справи було заплановано ще на 29 вересня 2020 року, але через клопотання представника президента про неможливість взяти в ньому особисту участь, розгляд було відкладено. У КСУ додали, що на засіданні 2 листопада судді розглядали іншу справу. "У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України", - пояснили в суді. Нагадаємо, днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зустрівся з очільником Конституційного суду Олександром Тупицьким і той запевнив, що суд не планує найближчим часом розглядати подання народних депутатів про неконституційність закону про землю.

.