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05 ноября 2020, 13:40 1

Боголюбов снова подал в суд по делу Приватбанка

05 ноября 2020, 13:40 1
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Бывший акционер хочет вернуть акции банка, которые принадлежали ему до национализации
Бывший акционер хочет вернуть акции банка, которые принадлежали ему до национализации
Фото из открытых источников
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Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов в очередной раз подал иск против Приватбанка и правительства об истребовании акций, принадлежавших ему на момент национализации банка.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на реестр состояния рассмотрения дел.

Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов судится против Приватбанка и правительства с намерением истребовать акции, которые принадлежали ему на момент национализации банка.

Дело находится в Киевском хозсуде. Предметом иска указывается "восстановление положения, существовавшего до нарушения и истребование имущества из чужого незаконного владения". Специализация - "дела в спорах относительно ценных бумаг".

По делу судьей назначено Турчина С.А.

Напомним, ранее взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов приостановили решением ВСУ.

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