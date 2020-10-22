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22 жовтня 2020, 19:36 6

Промислову нерухомість "Укрспирту" продали за 53 мільйони гривень

22 жовтня 2020, 19:36 6
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Торги відбулися через Prozorro
Торги відбулися через Prozorro
Фото: Facebook
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на русском языке

Окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» 22 жовтня 2020 року продали на аукціоні Prozorro.Продажі за 53 млн грн.

Про це у соцмережі Facebook написала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді, повідомляє RegioNews.

Сьогодні на аукціоні Prozorro.Продажі було продано окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" за 53 млн грн, що перевищує стартову ціну майже утричі", - написала Панаіотіді.

В аукціоні брало участь 5 учасників, переможцем стала компанія ТОВ "АМЕЛАНД".

Третій пішов!:) Цей тиждень виявився дуже плідним для спиртових аукціонів Сьогодні на аукціоні Prozorro.Продажі було...

Опубліковано Svitlana Panaiotidi Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Довідка: окреме майно Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" – це промислова нерухомість у Вінницькій області, яка складається з 674 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні за 55 мільйонів приватизували перший об'єкт "Укрспирту".

Укрспирт продаж аукціон Вінницька область Prozorro
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