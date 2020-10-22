Промышленную недвижимость "Укрспирта" продали за 53 миллиона гривен

Торги состоялись через Prozorro

Торги состоялись через Prozorro

Фото: Facebook

Отдельное имущество Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт» 22 октября 2020 года продали на аукционе Prozorro.Продажи за 53 млн грн.

Об этом в соцсети Facebook написала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди, сообщает RegioNews.

Сегодня на аукционе Prozorro.Продажи было продано отдельное имущество Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 53 млн грн, что превышает стартовую цену почти втрое", - написала Панаиотиди.

В аукционе участвовало 5 участников, победителем стала компания ООО "АМЕЛАНД".

Третий пошел!:) Эта неделя оказалась очень плодотворной для спиртовых аукционов Сегодня на аукционе Prozorro.Продажи было... Опубликовано Svetlana Panaiotidi Четверг, 22 октября 2020 г.

Справка: отдельное имущество Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" – это промышленная недвижимость в Винницкой области, которая состоит из 674 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества.

Напомним, 15 октября в Украине за 55 миллионов приватизировали первый обьект "Укрспирта".