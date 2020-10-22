20:10  22 октября
Во время выборов порядок в Киеве будут обеспечивать почти 8 тысяч правоохранителей
20:50  22 октября
Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии
21:13  22 октября
Кабмин ужесточил пограничный контроль в Луганской области
UA | RU
UA | RU
22 октября 2020, 19:36 6

Промышленную недвижимость "Укрспирта" продали за 53 миллиона гривен

22 октября 2020, 19:36 6
Читайте також українською мовою
Торги состоялись через Prozorro
Торги состоялись через Prozorro
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Отдельное имущество Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт» 22 октября 2020 года продали на аукционе Prozorro.Продажи за 53 млн грн.

Об этом в соцсети Facebook написала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди, сообщает RegioNews.

Сегодня на аукционе Prozorro.Продажи было продано отдельное имущество Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 53 млн грн, что превышает стартовую цену почти втрое", - написала Панаиотиди.

В аукционе участвовало 5 участников, победителем стала компания ООО "АМЕЛАНД".

Третий пошел!:) Эта неделя оказалась очень плодотворной для спиртовых аукционов Сегодня на аукционе Prozorro.Продажи было...

Опубликовано Svetlana Panaiotidi Четверг, 22 октября 2020 г.

Справка: отдельное имущество Овечацкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" – это промышленная недвижимость в Винницкой области, которая состоит из 674 наименований зданий, оборудования, движимого и другого имущества.

Напомним, 15 октября в Украине за 55 миллионов приватизировали первый обьект "Укрспирта".

Укрспирт продажа аукцион Винницкая область Prozorro
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Днепре блокировали продажу персональной базы данных граждан накануне выборов
22 октября 2020, 17:01
На Винниччине сожгли 17 тысяч избирательных бюллетеней
19 октября 2020, 18:57
Задержанный за взятку глава "Укравтодора" Винницкой области вышел под залог
16 октября 2020, 15:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Политики без опыта, родственные кланы и аутсайдеры. Кто будет представлять "За майбутне" в Западной Украине
Садовый или Синютка: две загадки предвыборного Львова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »