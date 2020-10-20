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20 жовтня 2020, 15:55 2

Авіакатастрофа під Харковом: Родинам загиблих курсантів виплатили усю грошову допомогу

20 жовтня 2020, 15:55 2
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Родинам екіпажу компенсації виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи
Родинам екіпажу компенсації виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи
ДСНС
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Родини курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які загинули 25 вересня 2020 року внаслідок катастрофи літака АН-26, отримали всю грошову одноразову допомогу.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у Facebook, інформує RegioNews

"Родини загиблих в авіакатастрофі військових отримали грошові виплати", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гроші у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня (понад 1,5 млн грн), зарахували на банківські рахунки родичів курсантів.

Водночас родинам екіпажу компенсації виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

17 жовтня стало відомо, що у Міністерстві оборони України повідомили, що виділили перші кошти в розмірі понад 28 млн гривень сім'ям військовослужбовців, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом на Харківщині.

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