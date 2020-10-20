Завдав збитків на понад 40 млн гривень: у Києві судитимуть посадовця "Київтеплоенерго"

Завершено досудове розслідування щодо директора приватного підприємства та посадовця комунального підприємства

Завершено досудове розслідування щодо директора приватного підприємства та посадовця комунального підприємства

Фото: з відкритих джерел

У Києві судитимуть посадовця КП “Київтеплоенерго” та директора приватного підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у 2019 році посадові особи комунального підприємства "Київтеплоенерго” уклали з приватним підприємством договір про надання охоронних послуг об’єктів, розташованих на території міста Києва.

У подальшому на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 40 млн гривень бюджетних коштів.

Як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем не надано охоронних послуг на загальну суму майже 44 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) скеровано до Печерського районного суду для розгляду по суті.

Крім того, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прокуратурою пред’явлено позов про стягнення з підозрюваних на користь територіальної громади міста Києва заподіяних збитків.

Нагадаємо, у вересні на Харківщині попередили масштабні збитки під час тендеру "Укрзалізниці".