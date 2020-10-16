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16 жовтня 2020, 16:39

У НБУ сказали, чи робив Шевченко подання про звільнення Рожкової і Сологуба з НБУ

16 жовтня 2020, 16:39
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5 жовтня Рожковій і Сологубу винесли догану
5 жовтня Рожковій і Сологубу винесли догану
Фото: НБУ
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Голова Національного банку України Кирило Шевченко не робив подання щодо звільнення своїх заступників Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ, інформує RegioNews з посиланням на УНН.

"Голова НБУ не робив подання Раді НБУ про звільнення своїх чинних заступників", - повідомили в пресслужбі.

Відомо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні ради Нацбанку сьогодні планувалось порушити питання про звільнення Рожкової і Сологуба. Однак згодом стало відомо, що засідання скасували.

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.

Згодом Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ.

Також глава НБУ пояснив, чому його заступники отримали догану.

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