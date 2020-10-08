Глава НБУ пояснив, чому його заступники отримали догану

Він вважає, що вони порушили політику "єдиного голосу"

Він вважає, що вони порушили політику "єдиного голосу"

Фото: НБУ

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб отримали догану, бо порушили політику "єдиного голосу". Це могло нашкодити взаєморозумінню регулятора з міжнародними партнерами.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю ZN.ua, інформує RegioNews.

"Для мене невід’ємна складова успіху на будь-якій посаді – це командна гра. І її частиною є комунікація. Як ви знаєте, основою взаємодії Національного банку із суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Не має значення, яка у тебе посада, чи як довго ти працюєш у НБУ. Стратегія комунікацій одна для всіх. Одним із принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу" (One voice policy)", - сказав Шевченко.

Він додав, що як команда однодумців працівники НБУ мають дотримуватися єдиної позиції та уникати розбіжностей у комунікаціях.

"Висловлення контрастних поглядів різними членами однієї команди може нашкодити нашому взаєморозумінню з міжнародними партнерами. Особливо це актуально на тлі активного діалогу з МВФ, який у нас триває зараз. Враховуючи, що окремі члени нашої команди порушили нашу політику комунікацій, і було прийняте рішення Ради Національного банку",- зауважив Шевченко.

Він додав, що "це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску".

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.

Згодом Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ.