В НБУ сказали, подавал ли Шевченко представление об увольнении Рожковой и Сологуба с НБУ

5 октября Рожковой и Сологубу вынесли выговор

5 октября Рожковой и Сологубу вынесли выговор

Фото: НБУ

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко не делал представление об увольнении своих заместителей Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, информирует RegioNews со ссылкой на УНН.

"Председатель НБУ не делал представление Совету НБУ об освобождении своих действующих заместителей", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что ранее в СМИ появилась информация, что на заседании совета Нацбанка сегодня планировалось поднять вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба. Однако впоследствии стало известно, что заседание отменили.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.

Также глава НБУ объяснил, почему его заместители получили выговор.