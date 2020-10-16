16:59  16 октября
Полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
08:13  16 октября
Сутки на Донбассе: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины" со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 16:39

В НБУ сказали, подавал ли Шевченко представление об увольнении Рожковой и Сологуба с НБУ

16 октября 2020, 16:39
Читайте також українською мовою
5 октября Рожковой и Сологубу вынесли выговор
5 октября Рожковой и Сологубу вынесли выговор
Фото: НБУ
Читайте також
українською мовою

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко не делал представление об увольнении своих заместителей Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, информирует RegioNews со ссылкой на УНН.

"Председатель НБУ не делал представление Совету НБУ об освобождении своих действующих заместителей", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что ранее в СМИ появилась информация, что на заседании совета Нацбанка сегодня планировалось поднять вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба. Однако впоследствии стало известно, что заседание отменили.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.

Также глава НБУ объяснил, почему его заместители получили выговор.

назначение НБУ банки глава Нацбанк
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »