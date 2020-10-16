В НБУ сказали, подавал ли Шевченко представление об увольнении Рожковой и Сологуба с НБУ
Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко не делал представление об увольнении своих заместителей Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, информирует RegioNews со ссылкой на УНН.
"Председатель НБУ не делал представление Совету НБУ об освобождении своих действующих заместителей", - сообщили в пресс-службе.
Известно, что ранее в СМИ появилась информация, что на заседании совета Нацбанка сегодня планировалось поднять вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба. Однако впоследствии стало известно, что заседание отменили.
Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.
Позже Рожкова отреагировала на выговор от Совета НБУ.
Также глава НБУ объяснил, почему его заместители получили выговор.