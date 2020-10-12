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12 жовтня 2020, 17:45 1

Сергій Тігіпко передав до НБУ пакет документів на купівлю "Промінвестбанку"

12 жовтня 2020, 17:45 1
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Нацбанк уже розпочав вивчення цієї заявки
Нацбанк уже розпочав вивчення цієї заявки
Фото: 24 канал
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на русском языке

Нардеп трьох скликань, заступник голови «Партії регіонів» Сергій Тігіпко передав до Національного банку України пакет документів, необхідних для придбання у власність комерційного банку «Промінвестбанк».

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.

Національний банк України отримав пакет документів від громадянина Сергія Тігіпко для погодження опосередкованого набуття (через кіпрську компанію Luregio Limited) істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк" у розмірі 99,772644% у статутному капіталі банку", - заявили у пресслужбі НБУ.

При цьому, Нацбанк вже почав вивчення цієї заявки.

Наразі отримані документи для погодження набуття істотної участі зареєстровані та знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформовано додатково", - додали в НБУ.

Зазначається, що відповідь - позитивну або негативну - регулятор може дати в кінці 2020 - на початку 2021 року.

Довідка: Сергію Тігіпку належать два банки - "ТАСкомбанк" і "Універсал Банк" (на базі якого діє проєкт Монобанк). Він активно скуповував раніше банківські активи: купував ВіЕс Банк у російського Сбербанку, портфелі збанкрутілих банків, таких як "Діамантбанк".

Раніше антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії Luregio Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко, придбати Промінвестбанк через покупку ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Нагадаємо, на початку весни-2020 ЗМІ писали, що Тігіпка можуть призначити прем'єром замість Олексія Гончарука. Однак, новим головою уряду тоді став Денис Шмигаль.

Сергій Тігіпко банки НБУ купівля документ
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