Сергей Тигипко передал в НБУ пакет документов на покупку "Проминвестбанка"

Нацбанк уже начал изучение этой заявки

Нацбанк уже начал изучение этой заявки

Фото: 24 канал

Нардеп трех созывов, заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко передал в Национальный банк Украины пакет документов, необходимых для приобретения в собственность коммерческого банка «Проминвестбанк».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк Украины получил пакет документов от гражданина Сергея Тигипко для согласования опосредованного приобретения (через кипрскую компанию Luregio Limited) существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,772644% в уставном капитале банка", - заявили в пресс-службе НБУ.

При этом, Нацбанк уже начал изучение этой заявки.

В настоящее время получены документы для согласования приобретения существенного участия зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - добавили в НБУ.

Отмечается, что ответ - положительный или отрицательный - регулятор может дать в конце 2020 - начале 2021 года.

Справка: Сергею Тигипко принадлежат два банка - "ТАСкомбанк" и "Универсал Банк" (на базе которого действует проект Монобанк). Он активно скупал ранее банковские активы: покупал ВіЕс Банк у российского Сбербанка, портфели обанкротившихся банков, таких как "Диамантбанк".

Ранее антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко, купить Проминвестбанк через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

Напомним, в начале весны-2020 СМИ писали, что Тигипко могут назначить премьером вместо Алексея Гончарука. Однако, новым главой правительства тогда стал Денис Шмыгаль.