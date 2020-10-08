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08 жовтня 2020, 15:40 4

Глава НБУ поділився планами щодо термінів перебування на посаді

08 жовтня 2020, 15:40 4
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Шевченко заявив, що Верховна Рада призначила його на сім років
Шевченко заявив, що Верховна Рада призначила його на сім років
Фото: НБУ
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Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Верховна Рада призначила його на сім років і він планує залишатись головою центробанку весь цей термін.

Про це він сказав в інтерв'ю zn.ua, передає RegioNews.

"Я не політик, навіть незважаючи на цю посаду. Я - фаховий банкір. Про можливе прем'єрство вперше чую. Та справа, якою займаюся зараз, - це моє, я це вмію, у мене є відповідний досвід. Верховна Рада призначила мене на сім років і я планую залишатись головою НБУ весь цей термін", - сказав він.

Шевченко додав, що 26 років віддав банківській справі і має розуміння того, як працює ця сфера.

"Але це зовсім не означає, що я розуміюся на всіх питаннях господарства і готовий до такого рівня відповідальності, як прем'єрство", - додав він.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

16 липня у Раді зареєстрували постанову про призначення голови Нацбанку, кандидатуру Шевченка підтримав профільний комітет.

Того ж дня Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

НБУ банки Верховна Рада посада Нацбанк
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