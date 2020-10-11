АМКУ виявив мільйонні махінації на тендерах "Укрзалізниці"

У змові підозрюють фірми, що належить українському олігарху Віктору Пінчуку

У змові підозрюють фірми, що належить українському олігарху Віктору Пінчуку

Фото: flickr

Антимонопольний комітет оголосив про намір дискваліфікувати компанію "Інтерпайп Україна" на три роки від участі в тендерах за змову.

Про це повідомляє "Європейська правда”, передає RegioNews.

Таке ж покарання загрожує ще трьом компаніям: "Ретек", "Транспортні інвестиції" та "Фірма "Інтервторпром".

Повідомляється, що всі чотири зазначені компанії пов’язані між собою через олігарха Віктора Пінчука та його групу "Інтерпайп".

Зазначені компанії часто зустрічаються одна з одною на тендерах в системі Prozorro та не демонстрували активного конкурентного змагання", - йдеться у матеріалі.

За даними системи закупівель Prozorro, компанія "Інтрепайп Україна" і "Фірма "Інтревторпром" разом брали участь в 12 процедурах закупівлі на загальну суму 455,83 млн грн.

У всіх цих процедурах перемогу здобула "Інтерпайп Україна", у 11 з 12 тендерів була знижена ціна в ході аукціону на символічні 0,5%. Всі процедури проводилися підприємствами "Укрзалізниці".

Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн.