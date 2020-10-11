АМКУ нашел миллионные махинации на тендерах "Укрзализныци"

В сговоре подозревают фирмы, принадлежащие украинскому олигарху Виктору Пинчуку

В сговоре подозревают фирмы, принадлежащие украинскому олигарху Виктору Пинчуку

Фото: flickr

Антимонопольный комитет объявил о намерении дисквалифицировать компанию "Интерпайп Украина" на три года от участия в тендерах за сговор.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Такое же наказание грозит еще трем компаниям: "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма" Интервторпром ".

Сообщается, что все четыре указанные компании связаны между собой через олигарха Виктора Пинчука и его группу "Интерпайп".

Указанные компании часто встречаются друг с другом на тендерах в системе Prozorro и не демонстрировали активного конкурентного соревнования", - говорится в материале.

По данным системы закупок Prozorro, компания "Интрепайп Украина" и "Фирма "Интревторпром" вместе участвовали в 12 процедурах закупок на общую сумму 455,83 млн грн.

Во всех этих процедурах победу одержала "Интерпайп Украина", в 11 из 12 тендеров была снижена цена в ходе аукциона на символические 0,5%. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзализныци".

Напомним, СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" на 11,8 млн.