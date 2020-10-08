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08 жовтня 2020, 19:12

"Укроборонпром" планують розділити на два холдинга

08 жовтня 2020, 19:12
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При цьому сам концерн ліквідують
При цьому сам концерн ліквідують
Фото: Укроборонпром
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Державний концерн «Укроборонпром» підготував стратегію трансформації компанії, якою передбачено ліквідацію концерну й створення оборонного та аерокосмічного холдингів.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому" з посиланням на першого заступника гендиректора концерну Романа Бондаря, інформує RegioNews.

Зазначається, що документ описує процес трансформації держконцерну, фінальним етапом якої стане ліквідація "Укроборонпрому". Новостворені холдинги - аерокосмічний та холдинг оборонних технологій - виконуватимуть роль корпоративних центрів, а також реалізовувати політику власності для галузевих науково-виробничих об’єднань, які створять після корпоратизації.

Підприємства-учасники "Укроборонпрому", які виготовляють озброєння та військову техніку для сил безпеки та оборони, увійдуть до оборонного холдингу, натомість низка авіабудівних підприємств відійдуть до аерокосмічного.

Наше бачення майбутнього "Укроборонпрому" – у співпраці та кооперації з приватними компаніями, як з України, так і з закордонними партнерами. Оборонний холдинг, що з’явиться, стане платформою для розвитку державно-приватного співробітництва, інвестування у розробку та створення нових продуктів, екосистемою для стимулювання розвитку оборонного сегменту економіки", – сказав Бондар.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому".

При цьому сам Абромавичус заявив, що це була планова подія.

ліквідація реструктуризація Укроборонпром оборона підприємство
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