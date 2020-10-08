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08 октября 2020, 19:12 1

"Укроборонпром" планируют разделить на два холдинга

08 октября 2020, 19:12 1
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При этом сам концерн ликвидируют
При этом сам концерн ликвидируют
Фото: Укроборонпром
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Государственный концерн «Укроборонпром» подготовил стратегию трансформации компании, предусматривающей ликвидацию концерна и создание оборонного и аэрокосмического холдингов.

Об этом сообщила прессслужба "Укроборонпрома" со ссылкой на первого заместителя гендиректора концерна Романа Бондаря, передает RegioNews.

Отмечается, что документ описывает процесс трансформации госконцерна, финальным этапом которой станет ликвидация "Укроборонпрома". Вновь созданные холдинги - аэрокосмический и холдинг оборонных технологий - будут выполнять роль корпоративных центров, а также реализовывать политику собственности для отраслевых научно-производственных объединений, которые создадут после корпоратизации.

Предприятия-участники "Укроборонпрома", которые производят вооружение и военную технику для сил безопасности и обороны, войдут в оборонный холдинг, зато ряд авиастроительных предприятий отойдут к аэрокосмическому.

Наше видение будущего "Укроборонпрома" – в сотрудничестве и кооперации с частными компаниями, как с Украины, так и с зарубежными партнерами. Оборонный холдинг, который появится, станет платформой для развития государственно-частного сотрудничества, инвестирования в разработку и создание новых продуктов, экосистемой для стимулирования развития оборонного сегмента экономики", – сказал Бондарь.

Напомним, 6 октября президент Зеленский уволил Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома".

При этом сам Абромавичус заявил, что это была плановая событие.

ликвидация реструктуризация Укроборонпром оборона предприятие
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