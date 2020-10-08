Глава НБУ поделился планами относительно сроков пребывания на должности

Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет

Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет

Фото: НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет и он планирует оставаться главой центробанка весь этот срок.

Об этом он сказал в интервью zn.ua, передает RegioNews.

"Я не политик, даже несмотря на эту должность. Я - профессиональный банкир. О возможном премьерстве впервые слышу. И дело, которым занимаюсь сейчас, - это моё, я это умею, у меня есть соответствующий опыт. Верховная Рада назначила меня на семь лет и я планирую оставаться главой НБУ весь этот срок", - сказал он.

Шевченко добавил, что 26 лет отдал банковскому делу и имеет понимание того, как работает эта сфера.

"Но это совсем не означает, что я разбираюсь во всех вопросах хозяйства и готов к такого уровня ответственности, как премьерство", - добавил он.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет.

В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.