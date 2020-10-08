16:15  08 октября
НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен
16:45  08 октября
Дело генерала-предателя Шайтанова передали в суд
18:33  08 октября
На Донбассе с начала суток зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 15:40 4

Глава НБУ поделился планами относительно сроков пребывания на должности

08 октября 2020, 15:40 4
Читайте також українською мовою
Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет
Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет
Фото: НБУ
Читайте також
українською мовою

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Верховная Рада назначила его на семь лет и он планирует оставаться главой центробанка весь этот срок.

Об этом он сказал в интервью zn.ua, передает RegioNews.

"Я не политик, даже несмотря на эту должность. Я - профессиональный банкир. О возможном премьерстве впервые слышу. И дело, которым занимаюсь сейчас, - это моё, я это умею, у меня есть соответствующий опыт. Верховная Рада назначила меня на семь лет и я планирую оставаться главой НБУ весь этот срок", - сказал он.

Шевченко добавил, что 26 лет отдал банковскому делу и имеет понимание того, как работает эта сфера.

"Но это совсем не означает, что я разбираюсь во всех вопросах хозяйства и готов к такого уровня ответственности, как премьерство", - добавил он.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет.

В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

НБУ банки Верховная Рада должность Нацбанк
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Все блоги »