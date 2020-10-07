В НБУ пояснили, чому висловили недовіру Рожковій і Сологубу

В Нацбанку не бачать у цьому ніяких порушень чинного законодавства України

В Нацбанку не бачать у цьому ніяких порушень чинного законодавства України

Фото: Facebook Богдана Данилишина

Коментар Данилишина оприлюднили на сайті Нацбанку, інформує RegioNews.

Данилишин зазначив, що останнім часом окремі посадові особи НБУ, "прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

"Відповідно до закону України "Про Національний банк України" працівники НБУ є службовцями НБУ, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій НБУ. Крім того, члени правління НБУ та інші посадові особи мають неухильно дотримуватись Кодексу етики працівника НБУ, уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.

За його словами, Рожкова і Сологуб порушили наказ НБУ від 17 грудня 2019 року № 795-но "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації" (в редакції наказу Національного банку України від 10 липня 2020 року № 494-но) та Кодекс етики працівника НБУ.

"Порушення правил, установлених розпорядчими актами Національного банку України, може тягнути за собою накладення дисциплінарного стягнення. Дисципліна має бути однаковою для всіх і винятків тут робити не можна", - додав він.

Данилишин додав, що на цій підставі Рада НБУ розглянула ситуацію, що склалася, включаючи і інтерв'ю в ЗМІ (видання Kyiv Post) першого заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба (надане ними цьому виданню 21 вересня 2020 року) щодо інституційної незалежності та кадрової політики Національного банку України та інші матеріали.

Він пояснив, що з урахуванням думок членів Ради НБУ та листа голови НБУ Кирила Шевченка Рада вирішила висловити недовіру Рожковій і Сологубу.

"Не бачу в такому випадку ніяких порушень чинного законодавства України", - сказав Данилишин.

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.

Згодом Рожкова відреагувала на догану від Ради НБУ.