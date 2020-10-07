Україна і ЄС підписали важливі угоди на 390 мільйонів євро - Шмигаль

Серед них три угоди з Євросоюзом та дві - з Європейським інвестиційним банком

Серед них три угоди з Євросоюзом та дві - з Європейським інвестиційним банком

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в рамках саміту Україна-ЄС в Брюсселі між сторонами були досягнуті домовленості та укладені угоди на загальну суму 390 мільйонів євро.

Про це прем'єр-міністр повідомив у Facebook, передає RegioNews. За участі президента України Володимира Зеленського та представників Уряду в Брюсселі були досягнуті нові домовленості та підписані важливі угоди на загальну суму 390 мільйонів євро", - написав Шмигаль. Серед них три угоди з Європейським Союзом: 10 млн євро в межах угоди "Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні" будуть спрямовані на різні заходи із розвитку ресурсно ефективної, чистої та конкурентоспроможної економіки, зокрема шляхом підтримки енергоефективності місцевого малого й середнього бізнесу, підтримки місцевих громад та створення спільного ресурсного центру з питань кліматичних інновацій між Україною та ЄС.

30 млн євро, передбачені угодою "Програма ЄС "Міцні регіони", підуть на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.

20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства та залучення його до політичних процесів. Ще дві угоди підписані з Європейським інвестиційним банком: 300 млн євро в межах угоди про фінансування проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" будуть залучені для реалізації заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Зокрема, теплоізоляція даху, підвалу та стін, встановлення енергоефективних вікон, освітлення, інвестиції у відновлювані джерела енергії.

30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хабу у Львові) та 22 сортувальних депо загалом та на впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів. Крім того, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії між Україною та ЄС. Серед них і якнайшвидше підписання угоди про спільний авіаційний простір, і "промисловий безвіз". Раніше повідомлялося, що український уряд і Європейська комісія у вівторок, 6 жовтня, підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.

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