Україна і ЄС підписали важливі угоди на 390 мільйонів євро - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в рамках саміту Україна-ЄС в Брюсселі між сторонами були досягнуті домовленості та укладені угоди на загальну суму 390 мільйонів євро.
Про це прем'єр-міністр повідомив у Facebook, передає RegioNews.
За участі президента України Володимира Зеленського та представників Уряду в Брюсселі були досягнуті нові домовленості та підписані важливі угоди на загальну суму 390 мільйонів євро", - написав Шмигаль.
Серед них три угоди з Європейським Союзом:
- 10 млн євро в межах угоди "Кліматичний пакет для стабільної економіки в Україні" будуть спрямовані на різні заходи із розвитку ресурсно ефективної, чистої та конкурентоспроможної економіки, зокрема шляхом підтримки енергоефективності місцевого малого й середнього бізнесу, підтримки місцевих громад та створення спільного ресурсного центру з питань кліматичних інновацій між Україною та ЄС.
- 30 млн євро, передбачені угодою "Програма ЄС "Міцні регіони", підуть на допомогу східним областям України для подолання негативних наслідків пандемії та російської агресії.
- 20 млн євро будуть спрямовані на розвиток сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства та залучення його до політичних процесів.
Ще дві угоди підписані з Європейським інвестиційним банком:
- 300 млн євро в межах угоди про фінансування проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" будуть залучені для реалізації заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Зокрема, теплоізоляція даху, підвалу та стін, встановлення енергоефективних вікон, освітлення, інвестиції у відновлювані джерела енергії.
- 30 млн євро позики, передбачені гарантійною угодою "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" підуть на закупівлю сортувального обладнання та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хабу у Львові) та 22 сортувальних депо загалом та на впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів.
Крім того, були окреслені подальші кроки активної співпраці та взаємодії між Україною та ЄС. Серед них і якнайшвидше підписання угоди про спільний авіаційний простір, і "промисловий безвіз".
Раніше повідомлялося, що український уряд і Європейська комісія у вівторок, 6 жовтня, підписали три угоди, які передбачають виділення Україні 60 млн євро.