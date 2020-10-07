Международные инвесторы получили позитивный сигнал от саммита Украина-ЕС - Шмыгаль

Стороны задекларировали европейский курс Украны

Стороны задекларировали европейский курс Украны

Фото: Кабмин

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по вопросам стимулирования и развития инвестиционной деятельности в Украине, передает RegioNews.

Вчера в Брюсселе завершился 22 саммит Украина-ЕС, где президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Европейской комиссии Жосеп Боррель выступили с совместным заявлением, в котором задекларировали европейский курс нашего государства. Считаю это мощным сигналом проевропейских намерений Украины для международных инвесторов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это заявление является основой для начала работы правительства над подготовкой Совета ассоциации, который запланирован на 8 декабря.

Премьер-министр добавил, что потенциал возможностей в Украине огромный, для этого правительство работает над малой и большой приватизацией и соответствующими реформами, которые с этим связаны.

Еще один инструмент, который продолжает развивать Украина - это государственное частное партнерство и концессии.

Это мощный инструмент, и здесь у нас много перспектив. Это все инфраструктурные объекты: порты, вокзалы, дорожное хозяйство. Здесь действительно есть большой интерес как внутренних, так и внешний инвесторов", - сказал глава Кабмина.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и ЕС подписали важные соглашения на 390 миллионов евро.