На Одещині зловмисники розікрали палива "Укрзалізниці" на 3 млн грн

Вони продавали його через підпільні АЗС

Вони продавали його через підпільні АЗС

В Одеській області судитимуть 17 членів злочинної організації за розкрадання дизельного палива з резервуарів локомотивного депо на суму понад 3 млн грн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, до складу злочинної організації входили працівники структурного підрозділу залізниці, а також депутат сільської ради регіону.

За попередньою домовленістю з посадовими особами підрозділу, спеціально обладнані автомобілі, в які з резервуарів перекачували залишки дизпалива, безперешкодно заїжджали на територію локомотивного депо. Надалі викрадене майно перевозилося на склади зберігання, що розміщалося на території гаражних кооперативів Одеси”, - йдеться в повідомленні.

Зловмисники реалізовували дизпаливо через підпільні АЗС, а також продавали підприємствам реального сектору економіки.

Правоохоронці вилучили понад 700 тисяч гривень, 17 500 доларів США та тисячу євро, "чорнові" записи із зазначенням кількості викраденого пального, 62 тонни дизпалива, а також спецавтомобілі для його перевезення та інше знаряддя, що використовувалося для крадіжки пального”, - додали в Нацполіції.

Нагадаємо, на Одещині чиновник мерії намагався підкупити членів виборчкому - СБУ, його затримали під час передачі члену виборчкому частини хабара.