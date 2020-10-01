На ринку цінних паперів України викрили оборудку на понад 2,8 мільярда гривень

Група фіктивних компаній видавала "липові" кредити підприємствам та надавала "послуги з відмивання грошей"

Група фіктивних компаній видавала "липові" кредити підприємствам та надавала "послуги з відмивання грошей"

Фото з відкритих джерел

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під час досудового розслідування кримінального провадження викрили протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Так за результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 млрд грн.

За результатами зібраних під час досудового розслідування матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.

Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.

Нагадаємо, на Київщині викрили корупційну схему в управлінні Держпродспоживслужби .