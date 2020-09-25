До Львова з робочим візитом приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Він відвідає "Львівську політехніку"

Він відвідає "Львівську політехніку"

Фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 25 вересня, до Львова із робочим візитом приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він відвідає національний університет "Львівська політехніка" і візьме участь в урочистому представленні двох унікальних реконструйованих пам’яток - Актової зали та зали Юліана Захарієвича.

Як передає RegioNews, про це Шмигаль написав у Telegram-канал.

Ранок робочої п'ятниці починаємо у Львові. Завітаю до рідної alma mater, Львівської політехніки, де сьогодні представлять відреставровані пам'ятки архітектури світового рівня", - написав глава уряду.

Шмигаль також зауважив, що планує взяти участь у відкритті стартап-конкурсу для талановитих фахівців ІТ-сектору та відвідати Національний академічний театр опери й балету імені Соломії Крушельницької.

Раніше повідомлялось, що у четвер, 24 вересня, розпочалася дводенна робоча поїздка президента України Володимира Зеленського до Закарпатської області.