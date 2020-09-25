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В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
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25 сентября 2020, 17:01 3

В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова

25 сентября 2020, 17:01 3
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В Украине могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий
В Украине могут возникнуть проблемы с выплатой пенсий
Фото из открытых источников
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У Пенсионного фонда могут возникнуть проблемы с получением займа в конце бюджетного периода, а значит возникнут и риски по выплате пенсий.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиардов гривен”, - сказала Галина Третьякова.

Так, по состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по уплате единого социального взноса в Фонд составляет 20,5 млрд грн.

У Казначейства отсутствуют законодательные основания предоставлять Фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", - добавила она.

По ее словам, даже учитывая постоянное дотирование Фонда, государство до сих пор не имеет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда Украины.

Напомним, украинцев хотят освободить от пенсионного сбора при покупке недвижимости.

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