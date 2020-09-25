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25 вересня 2020, 13:16 6

Шмигаль розповів, коли в країні введуть накопичувальну пенсійну систему

25 вересня 2020, 13:16 6
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Фото: з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада має намір із наступного року розпочати запроваджувати накопичувальну пенсійну систему. На його думку, накопичувальна система - це єдиний шлях для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватне навантаження.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Укрінформ.

Кожен з нас має подбати про свою пенсію напевне з молодого віку, і ми плануємо запроваджувати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року. Тобто кожен з вас зможе накопичувати собі на пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну, як в розвинених кранах", - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що веде свій список злочинів проти держави і відсутність накопичувальної пенсійної системи відносить саме до таких злочинів.

Нагадаємо, до Львова з робочим візитом приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він відвідає "Львівську політехніку".

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