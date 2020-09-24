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24 вересня 2020, 11:54 3

Нацбанк виставив на продаж 40 тон виведених із експлуатації монет

24 вересня 2020, 11:54 3
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Аукціон відбудеться в онлайн-формі
Аукціон відбудеться в онлайн-формі
Фото: flickr
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Департамент закупівель та продажів Національного банку України виставив на аукціон брухт монет, які були виведені з експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає RegioNews.

Відомо, що стартова ціна лоту складає 135,4 тис грн без податку на додану вартість.

На аукціоні планують продати монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок, а також монети 1 гривня.

Загальна вага лоту складає 40 тонн. Електронний аукціон буде тривати з 9:00 до 18:00 години 9 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року.

Нацбанк аукціон монета гроші продаж
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