Нацбанк виставив на продаж 40 тон виведених із експлуатації монет

Аукціон відбудеться в онлайн-формі

Аукціон відбудеться в онлайн-формі

Фото: flickr

Департамент закупівель та продажів Національного банку України виставив на аукціон брухт монет, які були виведені з експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає RegioNews.

Відомо, що стартова ціна лоту складає 135,4 тис грн без податку на додану вартість.

На аукціоні планують продати монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок, а також монети 1 гривня.

Загальна вага лоту складає 40 тонн. Електронний аукціон буде тривати з 9:00 до 18:00 години 9 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року.