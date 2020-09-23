Фонд держмайна виставив на продаж третій об'єкт "Укрспирту"
Об’єкт знаходиться у Вінницькій області
Об’єкт знаходиться у Вінницькій області
23 вересня Фонд державного майна оголосив про проведення аукціону з продажу третього об'єкта ДП "Укрспирт" - Овечацького місця провадження діяльності та зберігання спирту (МПД).
Про це повідомляє пресслужба державного підприємства "Укрспирт", передає RegioNews.
Відомо, що стартова ціна продажу об’єкту становить 19,838 млн грн. Аукціон відбудеться 22 жовтня 2020 року.
Торги відбуватимуться на платформі "Prozorro.Продажі”.
Овечацьке МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлене на приватизаційний аукціон третім з переліку об’єктів ДП "Укрспирт".
Нагадаємо, 17 вересня Фонд держмайна виставив на продаж ще один завод "Укрспирту", він знаходиться у Харківській області.
Також повідомлялося, що "Укрспирт" планують продати за 2,5 мільярда гривень.
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