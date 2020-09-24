Нацбанк выставил на продажу 40 тонн выведенных из эксплуатации монет
Аукцион пройдет в онлайн-форме
Аукцион пройдет в онлайн-форме
Департамент закупок и продаж Национального банка Украины выставил на аукцион лом монет, которые были выведены из эксплуатации.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает RegioNews.
Известно, что стартовая цена лота составляет 135,4 тыс грн без налога на добавленную стоимость.
На аукционе планируют продать монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, а также монеты 1 гривна.
Общий вес лота составляет 40 тонн. Электронный аукцион будет продолжаться с 9:00 до 18:00 9 октября 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года.
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