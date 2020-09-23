Зеленский подписал указ, которым поручил Кабмину погасить долги перед производителями электроэнергии

Правительство должно обеспечить совершенствование управления госпредприятием "Энергоатом"

Правительство должно обеспечить совершенствование управления госпредприятием "Энергоатом"

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №406/2020 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Теперь Кабинет министров в течение двух месяцев должен внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

А также законопроекты о внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков в соответствии с законом "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".

Кроме того, Кабмин должен разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение образовавшейся задолженности перед производителями электрической энергии госсектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, которым разрешено не подавать справку о несудимости.