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10 вересня 2020, 20:55

Перший аукціон з продажу об'єктів ДП "Укрспирт" відбудеться 15 вересня

10 вересня 2020, 20:55
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Фото: УП
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Фонд держмайна наразі активно проводить інвентаризацію і готує до аукціонів перші 48 об'єктів ДП "Укрспирт".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Радіо НВ".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що перший аукціон з продажу об'єктів ДП "Укрспирт" відбудеться 15 вересня.

Нагадаємо, премьер-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планується отримати близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету від великої приватизації.

Читайте також: "Укрспирт" планують продати за 2,5 мільярда гривень

приватизація Фонд держмайна аукціон Укрспирт Завод
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