Перший аукціон з продажу об'єктів ДП "Укрспирт" відбудеться 15 вересня
З молотка пускатимуть цілісні майнові комплекси держпідприємства
З молотка пускатимуть цілісні майнові комплекси держпідприємства
Фонд держмайна наразі активно проводить інвентаризацію і готує до аукціонів перші 48 об'єктів ДП "Укрспирт".
Про це пише RegioNews з посиланням на "Радіо НВ".
Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що перший аукціон з продажу об'єктів ДП "Укрспирт" відбудеться 15 вересня.
Нагадаємо, премьер-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планується отримати близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету від великої приватизації.
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