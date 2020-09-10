З молотка пускатимуть цілісні майнові комплекси держпідприємства

З молотка пускатимуть цілісні майнові комплекси держпідприємства

Фото: УП

Фонд держмайна наразі активно проводить інвентаризацію і готує до аукціонів перші 48 об'єктів ДП "Укрспирт".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Радіо НВ".

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що перший аукціон з продажу об'єктів ДП "Укрспирт" відбудеться 15 вересня.

Нагадаємо, премьер-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планується отримати близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету від великої приватизації.

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