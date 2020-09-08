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08 вересня 2020, 17:00 8

Держгеонадра виставили на аукціон 36 бурштинових ділянок

08 вересня 2020, 17:00 8
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Ділянки розташовані на Рівненщині, у Житомирській та Волинській областях
Ділянки розташовані на Рівненщині, у Житомирській та Волинській областях
Фото з відкритих джерел
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Державна служба геології та надр України пропонує на аукціони 36 бурштинових ділянок.

Про це повідомили у пресслужбі Держгеонадр, передає RegioNews.

"Держгеонадра продовжують залучати інвестиції у видобувний сектор економіки: з цією метою проводять електронні торги та постійно оновлюють перелік ділянок у Інвестиційному атласі. Сьогодні сервіс доповнили 36-ма новими обє’ктами із покладами бурштину. Їх підготували спільно із облдержадміністраціями: 15 ділянок розташовані на Рівненщині, ще 18 та 3 — у Житомирській та Волинській областях відповідно", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, надрокористувачам пропонують "наскрізний” спецдозвіл на геологорозвідку з подальшим видобуванням строком на п’ять років. Стартова ціна лоту на ProZorro.Продажі — 34 тис. грн за 1 га.

"Гравці ринку можуть за власним бажанням ініціювати на аукціон будь-яку ділянку, та взяти участь у відкритому аукціоні. Переможцем буде визначено компанію, яка запропонує найвищу ціну за лот”, — нагадав голова Держгеонадр Роман Опімах.

Він також зазначив, що це лише частина "бурштинових пропозицій”: ще дві площі із покладами сонячного каміння перебувають на погодженні у Міндовкілля, а на черзі — підготовка нових бурштинових ділянок для виставлення на аукціони.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Рівненщині вилучили незаконного бурштину на понад мільйон гривень.

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