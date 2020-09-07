Голова Закарпатської ОДА Петров розповів, як планує вирішити проблему зі сміттям в області

Область має вирішити сміттєву проблему, щоб уникнути міжнародних скандалів

Область має вирішити сміттєву проблему, щоб уникнути міжнародних скандалів

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров розповів про стратегію боротьби зі сміттєвою проблемою на Закарпатті.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю голови ОДА Олексія Петрова RegioNews.

Петров зазначив, що через проблему сміття вже неодноразово були міжнародні скандали - тисячі тон сміття пливуть річками до Угорщини.

По-перше, ми виділили через обласних депутатів гроші, відправили туди ДСНС, навіть задіяли міжнаціональний інженерний батальйон "Тиса", який зараз розчищає ці затори. Це - оперативний рівень. Інше питання – стратегія боротьби з цією проблемою. Треба налагодити серйозний підхід до сортування відходів, щоб ті 15-20%, що йдуть на вторсировину, ми повертали у виробництво", - зазначив Петров.

Окрім того, голова ОДА вважає за доцільне запустити так звані заводи по компостуванню.

Третє питання – це запустити так звані заводи по компостуванню, але після обговорення з громадою. Плануємо компостувати так зване органічне сміття, яке потім, можливо, можна буде використовувати у сільському господарстві", - підкреслив він.

Так, 60% відходів – це так зване не біологічно-активне сміття, те, що не підлягає переробці і його треба спалювати. У світі це ще називають енергетичною утилізацією. Але цю проблему потрібно вирішувати на державному рівні, вважає Петров.

Раніше повідомлялось, що голова Закарпатської ОДА Петров розповів про пріоритетні завдання у своїй роботі.

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