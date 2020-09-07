Голова Закарпатської ОДА Петров розповів, як планує вирішити проблему зі сміттям в області
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров розповів про стратегію боротьби зі сміттєвою проблемою на Закарпатті.
Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю голови ОДА Олексія Петрова RegioNews.
Петров зазначив, що через проблему сміття вже неодноразово були міжнародні скандали - тисячі тон сміття пливуть річками до Угорщини.
По-перше, ми виділили через обласних депутатів гроші, відправили туди ДСНС, навіть задіяли міжнаціональний інженерний батальйон "Тиса", який зараз розчищає ці затори. Це - оперативний рівень. Інше питання – стратегія боротьби з цією проблемою. Треба налагодити серйозний підхід до сортування відходів, щоб ті 15-20%, що йдуть на вторсировину, ми повертали у виробництво", - зазначив Петров.
Окрім того, голова ОДА вважає за доцільне запустити так звані заводи по компостуванню.
Третє питання – це запустити так звані заводи по компостуванню, але після обговорення з громадою. Плануємо компостувати так зване органічне сміття, яке потім, можливо, можна буде використовувати у сільському господарстві", - підкреслив він.
Так, 60% відходів – це так зване не біологічно-активне сміття, те, що не підлягає переробці і його треба спалювати. У світі це ще називають енергетичною утилізацією. Але цю проблему потрібно вирішувати на державному рівні, вважає Петров.
Раніше повідомлялось, що голова Закарпатської ОДА Петров розповів про пріоритетні завдання у своїй роботі.
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